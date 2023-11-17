الخارجية: روسيا ستحشد دعم شركائها للمشاريع في منظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ

قال مارات بيرديف سفير المهمات الخاصة بالخارجية الروسية، إن موسكو تحشد دعم الشركاء في منظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (آبيك) لبناء بيئة تجارية عادلة وجذابة.

وأشار السفير إلى أن روسيا تقوم كذلك بإعداد مجموعة من المشاريع التطبيقية الخاصة بها في هذا المجال.

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وأضاف بيرديف الذي يعتبر من كبار المسؤولين في منظمة آبيك: "سنساعد في تعزيز إمكانات آبيك في هذه المجالات، ونقوم بإعداد عدد من المشاريع التطبيقية المحددة من خلال البنك المركزي الروسي، وسوف نحشد دعم الشركاء في آبيك لتحقيق الهدف الاستراتيجي للمنتدى - بناء مجتمع جذاب وعادل، ولتنويع المجال التجاري والاستثماري".

وآبيك هو منتدى تجاري واقتصادي يضم 21 اقتصادا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وتعقد قمة هذا العام في الفترة من 11 إلى 17 نوفمبر في سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا، لتختتم رئاسة الولايات المتحدة لمنتدى أبيك في عام 2023.

المصدر: نوفوستي