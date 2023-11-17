شي جين بينغ: الاقتصاد الصيني يتعافى ويتحسن بشكل مطرد

قال الرئيس الصيني شي جين بينغ، متحدثا في قمة أعمال آبيك في سان فرانسيسكو، إن اقتصاد بلاده يتعافى ويتحسن بشكل مطرد، ولا تزال الصين أقوى محرك للنمو العالمي.

وأضاف الرئيس الصيني في كلمته التي نشرتها الخارجية الصينية اليوم الجمعة: "تبقى الصين أقوى محرك للنمو العالمي، وستبلغ حصتها في هذا العام ثلث النمو الاقتصادي العالمي".

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وأشار الرئيس الصيني إلى أن معدلات نمو الاقتصاد الصيني تعد واحدة من أعلى المعدلات بين أكبر الاقتصادات في العالم. وشدد على أن الصين ستواصل بثبات الترويج للانفتاح على أساس المعايير العالية مع التوسيع اللاحق لإمكانيات الوصول إلى الأسواق.

وقال: "ندعو الأصدقاء من أوساط الأعمال من جميع أنحاء العالم للاستثمار وتوسيع وجودهم في الصين".

وأكد على أنه بغض النظر عن كيفية تطور الوضع الدولي، فإن تصميم الصين على تعزيز بيئة أعمال موجهة نحو السوق وقائمة على القواعد ذات مستوى عالمي لن يتغير، ولن تتغير سياسة الصين المتمثلة في تقديم خدمات متساوية وعالية الجودة للمستثمرين الأجانب.

وآبيك هو منتدى تجاري واقتصادي يضم 21 اقتصادا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وتعقد قمة هذا العام في الفترة من 11 إلى 17 نوفمبر في سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا، لتختتم رئاسة الولايات المتحدة لمنتدى أبيك في عام 2023.

وقال صندوق النقد الدولي في تقرير سابق، إن الاقتصاد الصيني سينمو بنسبة 5.4% في 2023 في ظل تعافي قوي من الجائحة، بينما سيتباطأ النمو إلى 4.6% في 2024 وسط مشاكل في سوق العقارات وضعف الطلب الخارجي.

المصدر: نوفوستي