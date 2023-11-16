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الخارجية الصينية تكشف تفاصيل لقاء استمر 4 ساعات بين شي جين بينغ وبايدن

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الخارجية الصينية تكشف تفاصيل لقاء استمر 4 ساعات بين شي جين بينغ وبايدن
Globallookpress Rao AiminXinHua
الرئيسان الصيني شي جين بينغ والأمريكي جو بايدن
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قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع بين الرئيسين شي جين بينغ وجو بايدن إن المباحثات كانت شاملة وعميقة.

وتابع الوزير أن "الاجتماع استغرق أربع ساعات، وتم استخدام الترجمة الفورية طوال الوقت"، مشيرا إلى أن المباحثات بين الرئيسين سارت "بشكل جيد للغاية" وكانت "شاملة ومتعمقة".

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وقال وانغ يي: "خلال اللقاء الشخصي، تبادل رئيسا البلدين وجهات النظر بشكل عميق حول القضايا الأكثر إلحاحا، مثل تطوير الفهم الصحيح لبعضهما البعض، وإدارة الخلافات بشكل صحيح، وتعزيز الحوار والتعاون".

ووفقا له، فقد ناقش الطرفان بشكل شامل القضايا الدولية مثل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، والأزمة الأوكرانية، والتغير المناخي، والذكاء الاصطناعي.

وكان الرئيس الصيني شي جين بينغ قد وصل إلى مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا لحضور قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، وتعد المحادثات بين الرئيس الصيني والرئيس الأمريكي جو بايدن هي السابعة منذ يناير 2021، منذ تولي الأخير منصبه. وهو الاجتماع الثاني شخصيا بين الرئيسين، حيث كان الأول في نوفمبر من العام الماضي في جزيرة بالي الإندونيسية، ويزور شي جين بينغ الولايات المتحدة للمرة الأولى منذ 6 سنوات.

المصدر: نوفوستي

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