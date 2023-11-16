شي جين بينغ: الصين مستعدة لتصبح شريكا للولايات المتحدة على أساس الاحترام المتبادل

أعرب الرئيس الصيني شي جين بينغ عن استعداد بلاده للحفاظ على علاقات الصداقة والشراكة مع واشنطن في ظل احترام متبادل للمصالح.

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جاءت تلك التصريحات خلال حفل عشاء ترحيبي للمنظمات الصديقة للصين في الولايات المتحدة، حيث نقل التلفزيون المركزي الصيني عن شي جين بينغ قوله: "إن الصين مستعدة لأن تكون شريكا وصديقا للولايات المتحدة الأمريكية، فيما تسترشد في العلاقات الصينية الأمريكية بمبادئ الاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون متبادل المنفعة".

وأضاف شي جين بينغ: "إذا نظرنا إلى بعضنا البعض على أننا أهم المنافسين، أو بوصفنا أهم التحديات الجيوسياسية، والتهديد المتزايد باستمرار، فإن هذا سيؤدي بالتأكيد إلى سياسات خاطئة وأفعال خاطئة ونتائج خاطئة".

وكان الرئيس الصيني شي جين بينغ قد وصل إلى مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا لحضور قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، وتعد المحادثات بين الرئيس الصيني والرئيس الأمريكي جو بايدن هي السابعة منذ يناير 2021، منذ تولي الأخير منصبه. وهو الاجتماع الثاني شخصيا بين الرئيسين، حيث كان الأول في نوفمبر من العام الماضي في جزيرة بالي الإندونيسية، ويزور شي جين بينغ الولايات المتحدة للمرة الأولى منذ 6 سنوات.

المصدر: تاس