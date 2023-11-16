شي جين بينغ يعرض على بايدن خمسة مبادئ للحفاظ على العلاقات مع الصين

عرض الرئيس الصيني شي جين بينغ على نظيره الأمريكي جو بايدن 5 مبادئ للحفاظ على العلاقات الأمريكية الصينية وتطويرها.

ونقل التلفزيون الصيني عن الرئيس شي قوله، يوم الأربعاء، إن "على الصين والولايات المتحدة أن تدعما بنشاط خمسة أسس تقوم عليها العلاقات بين البلدين".

وأوضح أن على البلدين "أن يتخذا مواقف صحيحة تجاه بعضهما البعض، وأن يسيطرا على الخلافات بشكل مشترك وفعال، وأن يمارسا معا سياسة مسؤولة للدولتين الرائدتين، وأن يعملا على تفعيل التعاون الثقافي والإنساني".

وأكد شي جين بينغ أن بكين "لا بد أن تدافع عن مصالحها"، مشيرا إلى أن بكين تهتم بالمجالات التقليدية والجديدة للتعاون على حد سواء، بما في ذلك تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية مع الولايات المتحدة والتعاون في مجالات الزراعة والذكاء الاصطناعي وتنفيذ برامج مشتركة للتصدي لتغير المناخ.

ومن بين الاتجاهات الواعدة للتعاون ذكر شي جين بينغ محاربة تجارة المخدرات وتعزيز التعاون بين الأجهزة الأمنية والمشاريع العلمية التقنية.

وأشار إلى أهمية تعزيز التنسيق أثناء معالجة القضايا الإقليمية والعالمية.

وأكد شي جين بينغ استعداد الصين لزيادة عدد الرحلات الجوية إلى الولايات المتحدة وتطوير التعاون في مجال السياحة.

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يذكر أن هذه هي أول زيارة لشي جين بينغ إلى الولايات المتحدة منذ 6 سنوات. ويشارك الرئيس الصيني خلال زيارته لمدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا في أعمال قمة منتدى التعاون الاقتصادي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ (أبيك).

وعقد اللقاء الأخير بين بايدن وشي جين بينغ في نوفمبر العام الماضي في جزيرة بالي الإندونيسية.

المصدر: تاس