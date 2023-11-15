بعد 6 سنوات.. الرئيس الصيني في الولايات المتحدة الأمريكية (فيديو)

وصل الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الأربعاء، إلى سان فرانسيسكو في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، لحضور قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (آبيك).

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وآخر مرة زار فيها زعيم صيني الولايات المتحدة، كانت قبل 6 سنوات. ومن المتوقع أن يلتقي شي جين بينغ بالرئيس الأمريكي جو بايدن.

من جهته، أعلن بايدن أمس الثلاثاء، أن الصين في عهد شي تعاني من "مشاكل فعلية"، في تصريح يأتي عشية قمة بالغة الأهمية بين رئيسي أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم.

وخلال حفل لجمع تبرعات، قال بايدن إن "الرئيس شي مثال آخر على كيفية إعادة ترسيخ القيادة الأمريكية في العالم.. لديهم مشاكل حقيقية"، وأشار إلى أن قمته مع شي ستكون فرصة لتصحيح العلاقات الثنائية التي شهدت توترا في السنوات الأخيرة.

وسيعقد الرئيسان الأمريكي والصيني، اليوم الأربعاء، قمة مطولة ستكون الأولى بينهما منذ عام، وسيسعى خلالها الطرفان لضبط قواعد التنافس بين بلديهما والتأكد من عدم خروجه عن السيطرة.

المصدر: أ ف ب