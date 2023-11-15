بايدن يؤكد لشي أن التنافس بين الولايات المتحدة والصين لا يجب أن يؤدي إلى صراع (فيديو)

أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال اجتماعه مع نظيره الصيني، شي جين بينغ، في سان فرانسيسكو، أن التنافس بين الولايات المتحدة والصين لا يجب أن يؤدي إلى صراع.

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وأشار بايدن للرئيس الصيني أنه يقدر محادثاتهما ويدرك مدى أهمية التفاهم الواضح بينهما دون حسابات خاطئة.

وقال شي جين بينغ: "الصين والولايات المتحدة ليس لهما الحق في إدارة الظهر إحداهما للأخرى، ولا ينبغي أن تسلك المنافسة اتجاها تصعيديا.

وأكد أن المقاطعة بين بلديهما ليست خيارا مطروحا ويعرب عن أمله في التوصل إلى تفاهم بينهما بشأن القضايا الاستراتيجية.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة شينخوا للأنباء بأن الرئيس الصيني شي جين بينغ، أعلن استعداد بلاده للتعاون مع الولايات المتحدة بالمثل بما يحقق المنفعة المشتركة ويعود بالرخاء على العالم أجمع.

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وقال مستشار الأمن القومي جيك سوليفان يوم أمس الاثنين: "نأمل أن نرى بعض التقدم بشأن هذه القضية في الأسبوع المقبل"، مضيفا: "قد يفتح ذلك الباب أمام مزيد من التعاون في قضايا أخرى لا ندير فيها الأمور فحسب، بل نحقق في الواقع نتائج ملموسة".

المصدر: نوفوستي