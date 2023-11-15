قبل سنوات من التوقعات العالمية .. الصين تطلق "أسرع إنترنت" في العالم

أطلقت الصين أول خدمة إنترنت من الجيل القادم في العالم بسرعة 1.2 تيرابت في الثانية، أي أسرع بأكثر من 10 مرات من التكنولوجيا الرئيسية الحالية، قبل عامين من التوقعات العالمية.

وفاقت شركة "هواوي تكنولوجيز" بالتعاون مع شركة "تشاينا موبايل" المحدودة توقعات الخبراء بأن شبكات البيانات فائقة السرعة التي تبلغ سرعتها 1 تيرابت في الثانية لن تظهر حتى عام 2025 تقريبا، حسب ما ذكرت صحيفة South China Morning.

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وتم تفعيل شبكة إنترنت بطول 3000 كيلومتر (1860 ميلا) من كابلات الألياف الضوئية، تربط بين بكين في الشمال، ووهان في وسط الصين وقوانغتشو في مقاطعة قوانغدونغ الجنوبية.

وبدأ تفعيل ما يسمى بـ"خطة البنية التحتية لتكنولوجيا الإنترنت المستقبلية" (FITI) في الصين، والتي استغرق إعدادها عقدا من الزمن، منذ يوليو الماضي، إلا أنه تم إطلاقها رسميا يوم الاثنين 13 نوفمبر، بعد اجتياز جميع الاختبارات التشغيلية.

وتعاونت الشركتان مع جامعة تسينغهوا ومزود الأبحاث Cernet.com Corp لبناء ما يزعمان أنه أول شبكة إنترنت في العالم تحقق نطاقا تردديا "مستقرا وموثوقا" يبلغ 1.2 تيرابايت في الثانية (1200 غيغابت في الثانية)، وهو أسرع بأكثر من 10 مرات من السرعات المعتادة في جميع أنحاء العالم، والتي تعمل بسرعة 100 غيغابت في الثانية. ومؤخرا، أكملت الولايات المتحدة الانتقال إلى الجيل الخامس من "إنترنت 2" بسرعة تصل إلى 400 غيغابت في الثانية.

المصدر: بلومبرغ