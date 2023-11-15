بايدن أكبر عميل سري لقوة أجنبية وتم شراؤه من قبل الصين!

يأتي الاجتماع المرتقب بين الرئيس بايدن وتشي جين بينغ كاجتماع صرّاف الرواتب مع رب الأسرة التي ساهم في إثرائها على حساب كل أمريكي في البلاد، وفق نيوت غينغريتش في فوكس نيوز.

يقارن الكاتب بين بايدن وبين شخصية توني سوبرانو في سلسلة HBO الناجحة والتي لعب الدور فيها الراحل جيمس غاندولفيني. وكم كان غاندولفيني ليكون فخورا بالدور الرئيس الذي لعبه بايدن في دراما الجريمة الواقعية الطويلة في أمريكا. إذ لم يكن ليخطر في بال سوبرانو أن يكسب المال في الصين وروسيا ورومانيا وأوكرانيا وكازاخستان والداخل الأمريكي أيضا. وكما منح سوبرانو ابنه، المثير للشفقة، موليتسانتي، فرصة لسرقة السيارات وتجارة المخدرات، كذلك فعل بايدن مع ابنه هانتر.

لقد كشف عدد من أعضاء مجلس النواب الجمهوريين وأعضاء من مجلس الشيوخ عن الكثير من الأدلة. ونحن مدينون بالشكر لرئيس لجنة الرقابة جيم كومر ورئيس اللجنة القضائية جيم جوردان، وأعضاء مجلس الشيوخ تشاك جراسلي ورون جونسون.

تزداد الأدلة يوميا على أن عائلة بايدن استخدمت شركات وعناوين بريد إلكترونية مزيفة لأنهم لم يستطيعوا العمل في ضوء النهار. وقال المحامي البارع آندي مكارثي: هل كان الشعب الأمريكي لينتخب بايدن لو علم أنه تم شراؤه من قبل الصين؟ والظاهر أن رئيسنا الحالي هو أكبر عميل سري لقوة أجنبية وهو أكبر عدو جيوسياسي لأمريكا، رغم جهود اليساريين العدوانية للتغطية على جرائمه. ولذلك نحن نواجه حربا باردة وثابتة.

وثبت بالأدلة الدامغة أن كل ما يتعلق باللبتوب المتعلق بهانتر بايدن حقيقي. وعلمنا في الأسابيع الماضية أن جو بايدن تلقى شيكا بمبلغ 40 ألف دولار وأنه يحصل على خصم بنسبة 10% من صفقات هانتر بايدن المشبوهة مع الخصوم الإقليميين.

للأسف كانت معظم هذه الدلائل معروفة قبل انتخابات 2020 من خلال صحيفة نيويورك بوست ومجلة ناشيونال ريفيو. وأصبحت القضية أكثر وضوحا بعد اكتشافات جيمس كومر لكنها لم تتغير.

المصدر: فوكس نيوز

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