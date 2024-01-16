قال أمين عام الناتو ينس ستولتنبرغ، بعد لقائه فلاديمير زيلينسكي على هامش منتدى دافوس الاقتصادي، إنه لا يزال يرى "سببا للتفاؤل" في "استقلال" أوكرانيا رغم جدية الوضع على الجبهة.

وكتب ستولتنبرغ، على شبكة "إكس"( تويتر): "لقد كانت بداية يومي رائعة في دافوس باجتماع مع فلاديمير زيلينسكي. وعلى الرغم من الوضع العسكري الجدي، هناك سبب للتفاؤل: أوكرانيا تحافظ على استقلالها".

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ووصل زيلينسكي إلى سويسرا يوم الاثنين للتواصل مع القادة الأجانب والمشاركة في منتدى دافوس الاقتصادي.

وفي وقت سابق، أشار أمين مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف إلى أنه بعد الانقلاب الذي وقع في أوكرانيا في عام 2014، بذلت الولايات المتحدة وأتباعها كل ما في وسعهم من أجل ظهور دولة إرهابية نازية جديدة في أوكرانيا في وسط أوروبا وحولت هذا البلد إلى نقطة انطلاق لمواجهة روسيا.

المصدر: نوفوستي