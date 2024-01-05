خبير: ممارسات "الناتو" تدفع روسيا للسيطرة على مناطق جديدة في أوكرانيا

قال خبير السياسة النرويجي غلين ديسن إن روسيا ترى حل مشكلة انضمام كييف إلى حلف "الناتو" في الاستيلاء على أراضي أوكرانيا من خاركوف شرقا إلى أوديسا غربا.

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وأضاف ديسن في حديث لمجلة Mysl Polska البولندية أن الوضع الحيادي لأوكرانيا كان شرطا رئيسيا بالنسبة لروسيا في علاقاتها مع حلف الناتو قبل بداية العملية العسكرية الروسية مشيرا إلى أن الحديث لم يدر آنذاك عن أراض تريدها روسيا على الإطلاق.

وتابع: "لم يبدأ كل ذلك من مطالب أرض، لكن الآن تعتقد روسيا على ما يبدو أن توسيع أراضيها هو السبيل الوحيد لمنع الناتو من السيطرة على أوكرانيا كلها".

وأشار إلى أن وعود الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ بجعل أوكرانيا عضوا في الحلف بعد انتهاء النزاع تجبر الكرملين على الرد على هذا التهديد الوجودي بالاستيلاء على مناطق جديدة.

وأضاف: "بسبب أن ذلك يمثل تهديدا وجوديا لروسيا وأن الوضع الحيادي لأوكرانيا لا يزال أمرا مرفوضا وبدلا منه يتم الإعلان عن انضمام أوكرانيا إلى الناتو فإن الحل الوحيد هو توسيع منطقة الأمن الروسية في الأراضي الأوكرانية من خاركوف إلى أوديسا مع مراكزها الاقتصادية ومواردها الطبيعية وبالطبع مع السكان الناطقين باللغة الروسية والموالين لروسيا".

المصدر: نوفوستي