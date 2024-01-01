قال لاري جونسون، وهو ضابط سابق بوكالة المخابرات المركزية الأمريكية، في مقابلة مع قناة Dialogue works على موقع يوتيوب، إن روسيا يمكنها تحرير أوديسا إذا لزم الأمر.

وأضاف الخبير، معلقا على كلام المذيع بأنه إذا استولت روسيا على أوديسا، فسيكون من المستحيل تقريبا إعادتها: "نعم، يمكن فعلا أن يحاول الروس القيام بذلك، لقد بدأوا بالفعل بتنفيذ هذا العمل، وهم الآن يختبرون الأجواء".

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ووفقا للخبير، فإن الجيش الروسي في وضع أفضل من القوات المسلحة الأوكرانية، حيث أن لديه عددا كافيا من الأفراد العسكريين، وهم يخضعون للتدريب اللازم، بينما يقوم نظام كييف بتصيد الرجال في الشوارع وإرسالهم إلى الجبهة.

وأضاف جونسون أنه في الوقت نفسه، الذي تقترب فيه الإمدادات الغربية من نهايتها، فمن غير المتوقع بعد تقديم حزم مساعدات جديدة لأوكرانيا.

منذ يونيو الماضي، تحاول القوات الأوكرانية التقدم في اتجاهات يوجنودونيتسك وأرتيوموفسك وزابوروجيه، حيث أرسلت إلى المعركة الألوية التي دربها الناتو والمجهزة بمعدات حربية أجنبية.

لكنها لم تتمكن حتى من اجتياز الدفاعات التكتيكية للجيش الروسي، وتكبدت خسائر فادحة.

ووفقا لوزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، فقد العدو بالفعل ما يقرب من 160 ألف جندي و121 طائرة و766 دبابة وأكثر من 2.3 ألف مركبة مدرعة مختلفة.

المصدر: نوفوستي