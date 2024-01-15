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رئيسة سويسرا: زيلينسكي طلب منا تنظيم قمة للسلام في أوكرانيا

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رئيسة سويسرا: زيلينسكي طلب منا تنظيم قمة للسلام في أوكرانيا
AFP ALESSANDRO DELLA VALLE / POOL
رئيسة سويسرا فيولا أمهيرد مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في برن يوم 15 يناير 2024
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أعلنت رئيسة سويسرا فيولا أمهيرد أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي طلب من سويسرا تنظيم قمة للسلام خاصة بأوكرانيا.

وقالت أمهيرد خلال مؤتمر صحفي في برن، يوم الاثنين، إن "زيلينسكي سألني هل تريد سويسرا أن تنظم اجتماعا عالي المستوى... وأنا أكدت أننا على استعداد لعقد المؤتمر".

وقد وصل فلاديمير زيلينسكي إلى سويسرا، يوم الاثنين للمشاركة في منتدى دافوس الدولي وإجراء مباحثات مع القيادة السويسرية.

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وفي وقت سابق صرح مدير مكتب الرئاسة الأوكراني أندريه يرماك بأن أوكرانيا تسعى لعقد اجتماعات دولية لمناقشة "معادلة السلام" التي عرضها زيلينسكي في العام الماضي.

وتتضمن "معادلة السلام" العودة إلى حدود عام 1991، وضمانات أمنية لأوكرانيا من قبل الناتو والاتحاد الأوروبي ومحاسبة روسيا.

ووصفت موسكو "معادلة السلام" التي عرضها زيلينسكي بأنها "منفصلة عن الواقع" وغير قابلة للتحقيق.

المصدر: نوفوستي

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