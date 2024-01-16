بايدن يعلق على فوز ترامب بالانتخابات التمهيدية في آيوا

اعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الفوز السهل الذي حققه سلفه دونالد ترامب في الانتخابات التمهيدية بولاية آيوا مساء الاثنين يجعل منه "الأوفر حظا" لنيل بطاقة الترشيح الجمهورية.

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وفي منشور على منصة "إكس" دعا فيه أنصاره إلى التبرع لحملته الانتخابية، قال بايدن "يبدو أن دونالد ترامب قد فاز لتوه في ولاية آيوا. إنه بكل وضوح المرشح الأوفر حظا في المقلب الآخر في هذه المرحلة".

وحظي ترامب بتأييد نحو 51% من الناخبين في آيوا، حسب تقديرات لوسائل إعلام أمريكية، متقدما بهامش كبير على منافسيه الرئيسيين - السفيرة السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي وحاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس.

وترسخ هذه النتيجة موقع ترامب في صدارة السباق الجمهوري لانتخابات البيت الأبيض المقررة في نوفمبر من العام الجاري.

وحل ديسانتيس ثانيا بحصوله على حوالي 21% من الأصوات، متقدما بفارق ضئيل على هايلي التي حصلت على 19% من الأصوات.

المصدر: أ ف ب