مرشحة الرئاسة الأمريكية نيكي هيلي ترد على ترامب لوصفها بأنها "ليست صلبة بما يكفي للرئاسة"

ردت مرشحة الرئاسة الأمريكية نيكي هيلي على الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بعد أن وصفها بأنها "ليست صلبة بما يكفي للرئاسة".

وقالت هيلي ردا على دونالد ترامب في مقابلة مع شبكة "CNN" قبل المؤتمرات الحزبية في ولاية أيوا: "أجد الأمر مضحكا، لأنه عندما كنت في الأمم المتحدة، كان دائما يقول للناس: لا تعبثوا معها، فإنها صلبة".

وأضافت أن ترامب يقول هذا "لأنه يعرف الآن أنه في ورطة، وأنه سباق رئاسي يتضمن منافسين. لذا أعلم أنه يعرف الحقيقة وهذا لا يزعجني إطلاقا".

ويتصدر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بهامش كبير من المرشحين المحتملين الآخرين من الحزب الجمهوري من حيث دعم الناخبين، وفقا لمسح أجرته شبكة "سي بي إس نيوز".

ووفقا للمسح، فإن 69% من الجمهوريين يعتزمون التصويت لترامب في الانتخابات التمهيدية.

يشار إلى أن هذا هو أعلى رقم حصل عليه الرئيس الأمريكي السابق بعد أن كان 61% في نوفمبر.

وجاء حاكم فلوريدا رون ديسانتيس في المركز الثاني بـ14% ويليه السفيرة الأمريكية السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هالي بـ12%.

المصدر: CNN