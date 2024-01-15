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ترامب لناشطة بيئية تقاطع حديثه: "شكرا لك.. ارجعي إلى حضن أمك" (فيديو)

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ترامب لناشطة بيئية تقاطع حديثه:
Globallookpress
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب
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رد رئيس أمريكا السابق دونالد ترامب ممازحا مجموعة من المحتجين الناشطين في مجال البيئة الذين حاولوا مقاطعة وتعطيل خطابه في ولاية أيوا، وقال لإحدى المشاركات "شكرا، ارجعي إلى حضن أمك".

يوم أمس الأحد، كان ترامب يتحدث إلى أنصاره في إنديانولا بولاية أيوا، عندما بدأت مجموعة من المتظاهرين برفع لافتة كتب عليها "ترامب مجرم مناخ" وهم يرددون الشعارات ضده.

وقال ترامب: "شكرا لك يا عزيزتي، عودي إلى البيت عند أمك".

وأضاف لأحد المحتجين: "والدتك تنتظر".

وتابع ترامب من على منصته قائلا إن النشطاء ما زالوا صغارا في السن وغير ناضجين، وبعد إخراجهم من القاعة واصل حديثه.

المصدر: نوفوستي

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