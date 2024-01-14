نائب فرنسي: يجب الضغط على اللجنة الأولمبية حتى لا تسمح باستخدام علم إسرائيل ونشيدها بأولمبياد باريس

طالب النائب عن "حزب فرنسا الأبية" إيمريك كارون، الأحد، بأن يشارك الرياضيون الإسرائيليون في أولمبياد باريس 2024 بوضع "محايد" مثل الرياضيين الروس والبيلاروسيين.

وقال في تدوينة عبر حسابه على منصة "إكس"، "يجب على الدبلوماسية الفرنسية الضغط على اللجنة الأولمبية الدولية حتى لا تسمح باستخدام علم إسرائيل ونشيدها الوطني في هذه الألعاب الأولمبية".

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وأضاف النائب عن "حزب فرنسا الأبية" "كما اختارت في السابق معاقبة روسيا، أطالب اللجنة الأولمبية الدولية بمعاقبة إسرائيل حيث يرتكب جيشها جرائم حرب خطيرة في غزة منذ ثلاثة أشهر".

وشدد كارون على أنه "إذا طبقت اللجنة معايير مزدوجة بهذا الخصوص فإن الناس لن تتفهم ذلك".

ولفت كارون "إلى أنه انتخب نائب في البرلمان عن باريس، التي ستستضيف دورة الألعاب الأولمبية لعام 2024".

وفي مقالته حول هذا الموضوع على صفحة المدونة بموقع "ميديابارت" الفرنسي، ذكر كارون أن اللجنة الأولمبية الدولية سبق لها أن منعت جنوب إفريقيا من المشاركة في الألعاب الأولمبية خلال فترة الفصل العنصري.

كما أشار النائب إلى إعلان اللجنة أن الرياضيين الروس والبيلاروسيين يمكنهم المشاركة في الألعاب الأولمبية في باريس بصفتهم "رياضيين محايدين".

En tant que député de Paris, ville qui accueille les prochains Jeux Olympiques, je demande que le CIO sanctionne Israël comme il a choisi de sanctionner la Russie, en raison des crimes de guerre d’une ampleur inédite que son armée commet à Gaza depuis trois mois.

Le deux poids… https://t.co/x14eLusVMP — Aymeric Caron (@CaronAymericoff) January 13, 2024

في 8 ديسمبر أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية قبول الروس والبيلاروس في الألعاب الأولمبية في باريس بشرط المشاركة في البطولة كرياضيين محايدين فرديين.

وفي الوقت نفسه لن يتمكن الرياضيون الذين يدعمون العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا ولهم اتصالات بالقوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية في روسيا وبيلاروس من الوصول إلى باريس، كما سيغيب ممثلو الرياضات الجماعية عن البطولة أيضا.

المصدر: RT + أ ف ب