رئيس وزراء أوكرانيا: كييف "ستدافع" عن لندن إذا لزم الأمر

قال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال، إن الاتفاقية الأمنية بين أوكرانيا وبريطانيا التي تم توقيعها مؤخرا في كييف، تتضمن التزامات متبادلة.

وأضاف في حديث تلفزيوني أمس السبت: "ليس فقط بريطانيا يجب أن تبدي رد الفعل خلال 24 ساعة إذا كان هناك عدوان على أوكرانيا، بل ستدافع أوكرانيا أيضا عن حليفتها وشريكتها من خلال الرد خلال 24 ساعة بطريقة أو بأخرى لدعم المملكة المتحدة إذا أرادت روسيا مهاجمة صديقنا وشريكنا وحليفنا المذكور".

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وخلال ذلك، أشار شميغال إلى أن الاتفاقية مبرمة لمدة 10 سنوات ينبغي أن تصبح معيارا لاتفاقيات مماثلة مع الدول الأخرى التي تجري أوكرانيا مشاورات معها حول ذلك.

في 12 يناير، وقع فلاديمير زيلينسكي ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك على اتفاقية أمنية ثنائية في كييف.

وتتضمن الاتفاقية، تبادل المعلومات الاستخباراتية، والتعاون في مجال الأمن السيبراني، وتأهيل الأطباء وكذلك تدريب العسكريين الأوكرانيين في بريطانيا، فضلا عن التعاون في الصناعة الدفاعية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الاتفاقية ستلزم المملكة المتحدة "بالتشاور مع أوكرانيا" في حالة نشوب صراع آخر مع روسيا وتزويد كييف "بالدعم السريع والطويل الأجل" في شؤون الدفاع.

المصدر: تاس