كينيدي جونيور يدعو إلى وقف المساعدات لأوكرانيا

دعا المرشح الرئاسي الأمريكي المستقل روبرت كينيدي جونيور لإنهاء إرسال المساعدات لأوكرانيا بالإضافة لتشديد أمن الحدود مع المكسيك.

وصرحت الخدمة الصحفية لمقر حملة كينيدي جونيور: "يختلف موقف السيد كينيدي عن مواقف الرئيس بايدن والجمهوريين، وهو يدعم تعزيز أمن الحدود لإنهاء التدفق غير المنضبط للهجرة غير الشرعية، ويدعم أيضا إنهاء تمويل الحرب في أوكرانيا".

وكان البيت الأبيض قد طلب في وقت سابق من الكونغرس تخصيص 60 مليار دولار إضافية لأوكرانيا، لكن الجمهوريين يرفضون الموافقة عليها دون اتخاذ خطوات لتأمين الحدود مع المكسيك.

وفي وقت سابق، صرح كينيدي جونيور، أن هوية الأطراف المعنية بالصراع في أوكرانيا أصبحت مكشوفة ولم يعد أحد يحاول إخفاءها، مشيرا إلى زيارة زيلينسكي لواشنطن.

وأعاد كينيدي نشر مقطع فيديو من حساب زيلينسكي على حسابه في شبكة التواصل الاجتماعي"X"، يظهر فيه زيلينسكي محاطا بممثلي صناعة الدفاع الأمريكية، وفقا لكينيدي جونيور، فإن زيلينسكي خلال زيارته للولايات المتحدة، التقى "حرفيا بمقاولي الدفاع في البنتاغون".

وعلق المرشح الرئاسي الأمريكي منتقدا: "الخداع يحدث أمام أعيننا مباشرة، ولا أحد يحاول إخفاء من هم أصحاب المصلحة الحقيقيون بالحرب في أوكرانيا".

المصدر: RT