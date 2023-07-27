تحت العنوان أعلاه، كتب يفغيني أوميرينكوف، في "كومسومولسكايا برافدا"، حول ما يسعى إليه المرشح الرئاسي الأمريكي، من خلال مطالبة الديمقراطيين بوضع أنفسهم مكان روسيا.

وجاء في المقال: مرة أخرى، عيّر المرشح الرئاسي الأمريكي الديمقراطي، روبرت كينيدي جونيور، منافسه الأهم في الانتخابات المقبلة العام المقبل، الرئيس الحالي جو بايدن، بانعدام العلاقات رفيعة المستوى مع روسيا. وأضاف ابن شقيق الرئيس الخامس والثلاثين للبلاد، جون ف. كينيدي: "نحن في حاجة إلى التحدث معهم" (مع الروس).

ليست هذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها كينيدي جونيور عن الحاجة إلى تطبيع العلاقات مع موسكو.

وفي الصدد، قال الباحث البارز في معهد الاقتصاد العالمي والعلاقات الدولية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، فلاديمير أولينشينكو، على هواء "كومسومولسكايا برافدا": "بالطبع، لا يمكن للمرء أن يتجاهل اللحظة السياسية المحلية الانتهازية هنا. كينيدي جونيور، أولاً ، يسعى إلى منصب رئيس الولايات المتحدة؛ وثانيًا يدعو إلى الحوار. أرى رمزية في حقيقة أن عمه جون ف. كينيدي، كرئيس، بدأ مثل هذا الحوار عندما وصلت العلاقات بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة إلى النقطة الأكثر خطورة. وفي هذا المعنى، هناك إشارة مشجعة.

السؤال هو إلى أي مدى تعكس هذه الإشارة مزاج النخبة السياسية الأمريكية، التي كانت حتى وقت قريب عدوانية للغاية تجاه روسيا؟ لا توجد إجابة واضحة حتى الآن. فمن ناحية، يشكل المتشددون الذين يعانون من رهاب الروس الأغلبية في مجلس الشيوخ والكونغرس، حيث يتعايش الديموقراطيون مع الجمهوريين؛ ومن ناحية أخرى، من بين المرشحين الرئاسيين المصممين على رأيهم بالفعل، والذين لديهم على الأقل بعض الآفاق الحقيقية، فقط بايدن هو الذي يقف مع "الانتصار على موسكو" بأي ثمن".

المصدر: "كومسومولسكايا برافدا"

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب