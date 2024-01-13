"نيويورك تايمز" تشرح سبب قلة فعالية القنابل العنقودية التي تستخدمها أوكرانيا

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن استخدام أوكرانيا للذخائر العنقودية المقدمة من الولايات المتحدة في ساحة المعركة، أصبح أقل فعالية.

وجاء في مقالة الصحيفة: "حتى دفعة من الذخائر العنقودية القادمة من الولايات المتحدة... فقدت فعاليتها جزئيا في ساحة المعركة".

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ونقلت الصحيفة عن ضابط أوكراني يقود فصيلة، لكنها لم تذكر اسمه، أن هذه القذائف كانت تستخدم سابقا لضرب مجموعات القوات الكبيرة، لكن الجيش الروسي يشن الآن هجماته باستخدام مجموعات صغيرة. وبالإضافة لذلك، قام الجيش الروسي بتعميق الخنادق، مما زاد من صعوبة إصابة العناصر فيها.

ويشار إلى أن الذخائر العنقودية، غير مجهزة بأجهزة التدمير الذاتي. ووفقا للجيش الأمريكي، فإن ما بين 5% إلى 14% من هذه الذخيرة قد لا تنفجر على الإطلاق، لأنها كانت موجودة في المستودعات لفترة طويلة. وفي هذه الحالة فإنها ستتحول إلى ألغام تهدد المدنيين حتى بعد انتهاء النزاع.

وحتى في الكونغرس الأمريكي ظهرت معارضة لتوريد مثل هذه الأسلحة إلى أوكرانيا. ويقوم بعض أعضاء الحزب الديمقراطي الذي ينتمي إليه الرئيس جو بايدن بإعداد تعديل لقانون الدفاع من شأنه حظر نقل الذخائر العنقودية. وبحسب إلهان عمر، عضو مجلس النواب الأمريكي عن ولاية مينيسوتا، فإن استخدام هذه الذخيرة ينتهك حقوق الإنسان.

جدير بالذكر أن أوكرانيا صادقت على اتفاقية أوتاوا في عام 2005، التي تحظر استخدام وتخزين وإنتاج الألغام المضادة للأفراد. وبالتالي فإن كييف تنتهك التزاماتها الدولية.

المصدر: نوفوستي