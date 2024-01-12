عمدة كييف يعلن وقوع انفجارات في ضواحي المدينة

أعلن عمدة العاصمة الأوكرانية كييف فيتالي كليتشكو عن سماع دوي انفجارات في ضواحي المدينة.

وكتب على "تلغرام": "انفجارات في ضواحي العاصمة". وأضاف أنه تم تفعيل منظومات الدفاع الجوي.

كما أفادت صحيفة "سترانا" الأوكرانية بسماع دوي انفجارات في مقاطعة سومي الأوكرانية وفي الجزء الذي ما زالت تسيطر عليه قوات كييف من مقاطعة خيرسون.

ويشار إلى أن الجيش الروسي بدأ ضرباته الصاروخية والجوية لمواقع البنية التحتية والحيوية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي تبنّته استخبارات نظام كييف.

المصدر: RT