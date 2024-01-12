مدفيديف يتساءل عن رد فعل الغرب على القصف المحتمل لوفد سوناك في كييف

تساءل نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، في تعليقه على زيارة رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إلى كييف، عن رد فعل الغرب إذا تعرض الوفد البريطاني للقصف بذخائر عنقودية.

وقال مدفيديف: "كيف سيكون رد فعل الجمهور الغربي على حقيقة تعرض الوفد البريطاني للقصف بذخائر عنقودية في وسط كييف، كما حدث للمدنيين في بيلغورود؟".

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وشدد أيضا على أن نشر القوات البريطانية في أوكرانيا سيكون بمثابة إعلان حرب على روسيا.

وأفاد بيان صدر عن الحكومة البريطانية في وقت سابق من اليوم، بأن سوناك سيقوم بزيارة كييف للإعلان عن حزمة جديدة من المساعدات المالية لأوكرانيا.

وشن نظام كييف نهاية الشهر الماضي ضربة على مدينة بيلغورود بصواريخ "فيلخا" مزودة بذخائر عنقودية محظورة وصواريخ راجمات Vampire التشيكية مما تسبب بسقوط عشرات القتلى والجرحى بينهم أطفال.

وزار ريشي سوناك العاصمة كييف في نوفمبر عام 2022، بأول زيارة له بعد توليه منصب رئيس الحكومة. وتقدم بريطانيا الدعم العسكري والمالي لنظام كييف وتشارك في تدريب العسكريين الأوكرانيين.

المصدر: RT