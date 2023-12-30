أعلن ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن روسيا متفاجئة من صمت الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش فيما يتعلق بالهجوم الأوكراني على مدينة بيلغورود.

وقال نيبينزيا خلال كلمته في جلسة مجلس الأمن الدولي حول الهجوم على بيلغورود: "لقد فوجئنا بصمت الأمين العام حول هذا الأمر".

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وأضاف أن قصف أوكرانيا للمدن المسالمة يشير إلى محنة نظام زيلينسكي، وسيتم معاقبة جميع منظمي ومنفذي الهجوم الإرهابي على بيلغورود.

وأعلن حاكم مقاطعة بيلغورود أن عدد قتلى قصف نظام كييف لبيلغورود ارتفع إلى 21 بينهم ثلاثة أطفال.

كما أكد ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف غينادي غاتيلوف أن صمت مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك عن الضربة الأوكرانية القاتلة على مدينة بيلغورود "وصمة عار".

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن نظام كييف شن ضربة عشوائية على مدينة بيلغورود بصواريخ "فيلخا" مزودة بذخائر عنقودية محظورة وصواريخ راجمات Vampire التشيكية.

المصدر: نوفوستي