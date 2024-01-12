أردوغان يرأس اجتماعا أمنيا رفيع المستوى في اسطنبول اليوم السبت

أعلن رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون، أن الرئيس رجب طيب أردوغان سيترأس اجتماعا أمنيا رفيع المستوى في اسطنبول بمشاركة وزراء الخارجية والداخلية والدفاع.

ونشر ألطون في حسابه على منصة "إكس" أن "الرئيس أردوغان يعقد اجتماعا أمنيا في مكتبه بقصر دولمة بهجة في اسطنبول الساعة 14:30".

وأضاف أن "الاجتماع يشارك فيه، وزير الخارجية هاكان فيدان والداخلية علي يرلي قايا، والدفاع يشار غولر، و رئيس هيئة الأركان العامة متين غوراق، ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن".

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ولم يذكر ألطون سبب الاجتماع، إلا أنه يأتي بعد مقتل 6 جنود أتراك في هجوم لحزب العمال الكردستاني على قاعدة عسكرية تركية في شمالي العراق.

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، أعلنت الدفاع التركية مقتل 5 جنود وإصابة 8 آخرين، بينهم 3 بحالة خطيرة.

ليرتفع عدد القتلى بعد ذلك إلى 6 بعد موت أحد الجنود المصابين متأثرا بجراحه حسبما أفادت به الوزارة.

والأربعاء أعلنت الدفاع التركية تحييد عنصرين من تنظيم "بي كي كي" بمنطقة عملية "المخلب - القفل" شمال العراق.

وذكر بيان صادر عن الوزارة أن "محاربة الإرهاب مستمرة بكل فعالية وإصرار للقضاء عليه في منابعه".

وفي 17 أبريل 2022 أطلقت تركيا عملية "المخلب ـ القفل​​​​​​" ضد معاقل مسلحي "حزب العمال الكردستاني" في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان شمال العراق.

المصدر: "الاناضول"+RT