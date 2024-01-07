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تركيا تعلن تدمير 15 هدفا لـ"العمال الكردستاني" شمالي العراق

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تركيا تعلن تدمير 15 هدفا لـ
صورة أرشيفية
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أعلنت وزارة الدفاع التركية تدمير 15 هدفا لـ"حزب العمال الكردستاني" والقضاء على عدد من قياديي الحزب شمالي العراق.

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وذكرت وزارة الدفاع أمس السبت، أن القوات التركية نفذت عمليات جوية على أهداف في مناطق متينا، وغارا، وهاكورك، وقنديل، وأسوس، شمالي العراق.

وقالت إنه تم تدمير 15 هدفا، تشمل كهوفا ومخابئ وملاجئ ومستودعات يستخدمها الحزب وفيها "إرهابيون قياديون".

كما لفتت وزارة الدفاع التركية إلى أنه جرى تحييد العديد من الأهداف باستخدام أكبر قدر ممكن من الذخيرة المحلية في العمليات التي تم تنفيذها.

وشددت على أنه تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمنع تضرر المدنيين والعناصر الصديقة والأصول التاريخية والثقافية والبيئية خلال العمليات.

المصدر: الأناضول

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