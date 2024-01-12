هز "رقعة الشطرنج الأوروبية".."بوليتيكو": ميشيل أغضب القادة الأوروبيين بعدم مناقشة استقالته معهم

أفادت صحيفة "بوليتيكو" نقلا عن مسؤولين أوروبيين بأن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل أثار غضب زعماء الدول الأوروبية بمناقشة خطط استقالته مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فقط.

وأشارت إلى أنه أرسل فقط رسالة إلكترونية إلى الزعماء الأوروبيين الآخرين، الأمر الذي "تسبب في غضبهم".

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وقال مصدر مقرب من ميشيل إن السياسي أبلغ ممثلي الدول الأوروبية بقراره "في الوقت المناسب" لتجنب تسرب المعلومات.

وصرح ميشيل في وقت سابق بأنه سيترك منصبه في الصيف ليصبح عضوا في البرلمان الأوروبي.

وكتبت صحيفة Mundo الإسبانية أن قرار شارل ميشيل هز "رقعة الشطرنج الأوروبية". لأن هذا يعني أن رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان المعروف بموقفه تجاه النزاع في أوكرانيا ومساعدة كييف، سيحل محل ميشيل المدافع الشرس عن الاستمرار في المحاولات الفاشلة لردع روسيا.

المصدر: RT