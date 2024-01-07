أفادت صحيفة "بوليتيكو" بأن الرئيس الحالي لمجلس أوروبا شارل ميشيل يخطط للترشح لرئاسة البرلمان الأوروبي، وأن رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان قد يحل محله لمدة نصف عام.

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وأضافت أنه إذا تم انتخاب شارل ميشيل لرئاسة البرلمان الأوروبي ولم يتمكن قادة دول الاتحاد الأوروبي من الإجماع على خليفة له، سيتولى أوربان رئاسة مجلس الاتحاد لمدة 6 أشهر، حيث ستتولى بودابست رئاسة مجلس الاتحاد اعتبارا من يوليو 2024.

وتابعت أن "قيادة رئيس الوزراء الهنغاري "منفلتة العقال" للمجلس الأوروبي، أبغض ما يريده معظم زعماء الاتحاد الأوروبي.

المصدر: zwezdanews.ru