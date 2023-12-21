أوربان ينذر بفشل سياسة الهجرة الجديدة للاتحاد الأوروبي

أكد رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان أن القواعد الجديدة لسياسة الهجرة في الاتحاد الأوروبي محكوم عليها بالفشل.

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وقال أوربان في مؤتمر صحفي مكرس لنتائج عام 2023 اليوم الخميس: "يمكننا القول بالتأكيد إن القواعد الجديدة لسياسة الهجرة للاتحاد الأوروبي ستنتهي بالفشل".

وأضاف أن هذا الاتفاق "خاطئ منذ البداية" وأن اعتماد القواعد الجديدة لم يتم بالإجماع، بل بالأغلبية البسيطة.

من جانبه أعلن وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو أن هنغاريا ترفض بحزم سياسة الهجرة للاتحاد الأوروبي، وأن بودابست لن تقبل بأن يفرض عليها السماح بدخول أراضيها، أو عدمه.

وتوصل البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، أمس، إلى اتفاق بشأن إصلاح واسع لنظام الهجرة واللجوء.

وينص هذا الاتفاق الذي يتضمن سلسلة من النصوص، على مراقبة معززة لعمليات وفود المهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي وإقامة مراكز مغلقة بالقرب من الحدود لإعادة الذين ترفض طلباتهم للجوء بسرعة أكبر، فضلا عن آلية تضامنية إلزامية بين البلدان الأعضاء لمساعدة الدول التي تواجه ضغوطا كبيرة.

وما زال ينبغي أن يحصل هذا الاتفاق السياسي رسميا على موافقة كل من المجلس (الدول الأعضاء) والبرلمان الأوروبي.

المصدر: نوفوستي