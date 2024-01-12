مصنع "تسلا" في ألمانيا يعلق الإنتاج بسبب الأزمة في البحر الأحمر

أعلنت شركة السيارات الكهربائية "تسلا" أنها ستعلق معظم إنتاجها في مصنعها قرب عاصمة ألمانيا برلين، بسبب نقص المكونات الناتج عن التأخر في عمليات التسليم جراء الهجمات في البحر الأحمر.

وقالت تسلا في بيان إن "الزيادة الكبيرة في أوقات النقل تتسبب في فجوة في سلاسل الإمداد".

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وأضافت أنه سيتم تعليق الإنتاج "باستثناء بعض القطاعات الفرعية" في مصنع "جيغا فاكتوري" الواقع جنوب برلين بين 29 يناير و11 فبراير.

وأفادت صحيفة "التايمز" في وقت سابق من اليوم أن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أعطى الإذن بشن ضربات جوية بريطانية ضد مواقع الحوثيين في اليمن.

ويستهدف الحوثيون سفنا تجارية مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئ إسرائيلية، قرب مضيق باب المندب الاستراتيجي عند الطرف الجنوبي للبحر الأحمر، تضامنا مع قطاع غزة.

ودفع هذا الوضع الولايات المتحدة في ديسمبر إلى تشكيل تحالف بحري دولي بقيادتها،"حارس الازدهار" يسير دوريات في البحر الأحمر لحماية حركة الملاحة البحرية من هجمات الحوثيين.

المصدر: ا ف ب