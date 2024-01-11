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البيت الأبيض يتعهد بمضاعفة التدقيق حول الاستخدام النهائي للأسلحة المرسلة إلى أوكرانيا

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البيت الأبيض يتعهد بمضاعفة التدقيق حول الاستخدام النهائي للأسلحة المرسلة إلى أوكرانيا
Sputnik Natalia Seliverstova
البيت الأبيض
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أعلنت واشنطن عزمها ضمان قدر أكبر من المساءلة حول الأسلحة الموردة إلى كييف ودراسة تقرير المفتش العام للبنتاغون بالتفصيل والذي يفيد بأن نقلها لأوكرانيا لم يكن خاضعا للرقابة الكاملة.

وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي خلال مؤتمر صحفي: "منذ عدة أشهر ونحن مهتمون بتعزيز التدقيق حول الاستخدام النهائي للأسلحة الموردة إلى أوكرانيا..لقد ناقشنا هذا الأمر مع شركائنا الأوكرانيين، وهم يشاركوننا مخاوفنا ..".
وأضاف متحدثاً عن التقرير: "سندرسه بعناية، ونعلم أن وزارة الدفاع الأمريكية قد درسته بعناية بالفعل واستجابت له".

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وكان مكتب المفتش العام لوزارة الدفاع الأمريكية قد أصدر بيانا في وقت سابق أعلن فيه أن الوزارة فشلت في تتبع ما يزيد عن مليار دولار من الأسلحة المرسلة إلى أوكرانيا.

وقال المكتب في تقرير بشأن التدقيق حول المساعدات الأمريكية العسكرية إلى أوكرانيا: "لم تلتزم وزارة الدفاع الأمريكية ببرنامج مراقبة الاستخدام النهائي للأسلحة الموردة إلى أوكرانيا".

وفقا للبيانات المنشورة، تم فقدان ما قيمته حوالي مليار دولار من الأسلحة التي تم إرسالها إلى أوكرانيا.

المصدر: تاس+RT

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