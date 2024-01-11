البنتاغون يقر بعدم تتبع أكثر من مليار دولار من الأسلحة المرسلة إلى أوكرانيا

أعلن مكتب المفتش العام لوزارة الدفاع الأمريكية في بيان أن الوزارة فشلت في تتبع ما يزيد عن مليار دولار من الأسلحة المرسلة إلى أوكرانيا.

وقال المكتب في تقرير بشأن التدقيق حول المساعدات الأمريكية العسكرية إلى أوكرانيا: "لم تلتزم وزارة الدفاع الأمريكية ببرنامج مراقبة الاستخدام النهائي للأسلحة الموردة إلى أوكرانيا".

وفقا للبيانات المنشورة، فتم فقدان ما قيمته حوالي مليار دولار من الأسلحة التي تم إرسالها إلى أوكرانيا.

وأشار إلى أن عمل المفتشين الأمريكيين تعيقه القيود المفروضة على حركتهم في أوكرانيا، بالإضافة إلى نقص المفتشين الموجودين على الأرض، بما في ذلك في البلدان الشريكة التي تمر عبرها إمدادات الأسلحة الأمريكية.

وتابع: "الآن يوجد لدى مكتب المفتش العام لوزارة الدفاع موظفون في أوكرانيا، وستواصل دائرة التحقيقات الجنائية التحقيق في الشكوك حول الأعمال الإجرامية المتعلقة بالمساعدات الدفاعية المقدمة لأوكرانيا".

المصدر: نوفوستي