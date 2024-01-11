كان في علاقة "بعقد مدني" مع رئيس الوزراء الجديد.. فرنسا تعين ستيفان سيجورني وزيرا جديدا لخارجيتها

أعلن الأمين العام لقصر الإليزيه أليكسي كولر اليوم الخميس، خلال تشكيل الحكومة الجديدة، تسمية ستيفان سيجورني وزيرا جديدا للخارجية الفرنسية.

وسيحل سيجورني محل كاثرين كولونا التي ترأست الخارجية الفرنسية منذ مايو 2022.

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يذكر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عيّن يوم الثلاثاء غابرييل أتال البالغ من العمر 34 عاما رئيسا للوزراء، ليصبح أصغر رئيس للحكومة في فرنسا، وأول مثلي يقود الوزراء.

وكان ماكرون قد قبِل الاثنين طلب استقالة رئيسة الوزراء إليزابيث بورن البالغة من العمر 62 عاما.

يذكر أن أتال كان على علاقة مع المغنية جويس جوناثان وهو شاب، ومنذ 2017 دخل في عقد مدني مع النائب الأوروبي ستيفان سيجورني قبل أن يعلن في ديسمبر 2018 عن مثليته الجنسية.

المصدر: تاس+RT