مثلي الجنس... غابريال أتال يصبح أصغر رئيس حكومة في فرنسا (صورة)

عين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، غابرييل أتال، البالغ من العمر 34 عاما، رئيسا للوزراء، ليصبح بذلك أصغر رئيس حكومة في فرنسا وأول مثلي الجنس علنا.

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وقبل ماكرون أمس الاثنين استقالة رئيسة الوزراء إليزابيث بورن البالغة من العمر 62 عاما.

وقال في رسالة نشرها عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "سيدتي رئيسة الوزراء، إن عملك في خدمة أمتنا كان مثاليا كل يوم. لقد نفذت الإصلاحات بشجاعة والتزام وتصميم. أشكرك من أعماق قلبي".

وكانت بورن، التي تم تعيينها في مايو 2022، ثاني امرأة تشغل هذا المنصب بعد إديث كريسون، واعتمدت العديد من النصوص الحساسة، بما في ذلك إصلاح نظام التقاعد وتلك المتعلقة بالهجرة، والتي هزت المعسكر الرئاسي الشهر الماضي.

وكان الرئيس الفرنسي قد أثار تكهنات حول إجراء تعديل حكومي في ديسمبر، من خلال الوعد بمبادرة سياسية جديدة، بعد أن شهد عام 2023 العديد من الأزمات السياسية.

Madame la Première ministre, chère @Elisabeth_Borne, votre travail au service de notre Nation a été chaque jour exemplaire. Vous avez mis en œuvre notre projet avec le courage, l’engagement et la détermination des femmes d’État. De tout cœur, merci. pic.twitter.com/G26ifKfKzj — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 8, 2024

AP

AP

المصدر: أ ف ب