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مثلي الجنس... غابريال أتال يصبح أصغر رئيس حكومة في فرنسا (صورة)

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مثلي الجنس... غابريال أتال يصبح أصغر رئيس حكومة في فرنسا (صورة)
AP
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون صحبة غابرييل أتال
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عين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، غابرييل أتال، البالغ من العمر 34 عاما، رئيسا للوزراء، ليصبح بذلك أصغر رئيس حكومة في فرنسا وأول مثلي الجنس علنا.

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وقبل ماكرون أمس الاثنين استقالة رئيسة الوزراء إليزابيث بورن البالغة من العمر 62 عاما.

وقال في رسالة نشرها عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "سيدتي رئيسة الوزراء، إن عملك في خدمة أمتنا كان مثاليا كل يوم. لقد نفذت الإصلاحات بشجاعة والتزام وتصميم. أشكرك من أعماق قلبي".

وكانت بورن، التي تم تعيينها في مايو 2022، ثاني امرأة تشغل هذا المنصب بعد إديث كريسون، واعتمدت العديد من النصوص الحساسة، بما في ذلك إصلاح نظام التقاعد وتلك المتعلقة بالهجرة، والتي هزت المعسكر الرئاسي الشهر الماضي.

وكان الرئيس الفرنسي قد أثار تكهنات حول إجراء تعديل حكومي في ديسمبر، من خلال الوعد بمبادرة سياسية جديدة، بعد أن شهد عام 2023 العديد من الأزمات السياسية.

مثلي الجنس... غابريال أتال يصبح أصغر رئيس حكومة في فرنسا (صورة)
AP
غابرييل أتال

مثلي الجنس... غابريال أتال يصبح أصغر رئيس حكومة في فرنسا (صورة)ماكرون صحبة أتال
مثلي الجنس... غابريال أتال يصبح أصغر رئيس حكومة في فرنسا (صورة)
AP
غابرييل أتال

المصدر: أ ف ب

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