ماكرون يقبل طلب استقالة رئيسة الوزراء الفرنسية

أعلن قصر الإليزيه الرئاسي الفرنسي في بيان صحفي اليوم الاثنين، أن الرئيس إيمانويل ماكرون، قبل طلب استقالة رئيسة الوزراء إليزابيث بور.

وذكرت وكالة "فرانس برس" نقلا عن بيان القصر: "قدمت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن استقالتها واستقالة حكومتها إلى إيمانويل ماكرون يوم الاثنين 8 يناير".

وكتب ماكرون في رسالة عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "سيدتي رئيسة الوزراء، إن عملك في خدمة أمتنا كان مثاليا كل يوم. لقد نفذت الإصلاحات بشجاعة والتزام وتصميم. أشكرك من أعماق قلبي".

وقد أشارت بورن في طلب الاستقالة إلى الحاجة "أكثر من أي وقت مضى" لمواصلة مسار الإصلاحات المتخذة. وينبغي الإعلان عن فريق حكومي جديد قريبا، ولم يعرف بعد اسم رئيس الوزراء الجديد.

وأدى إقرار قانون الهجرة المثير للجدل إلى إضعاف حكومة إليزابيث بورن، ووعد رئيس الجمهورية في نهاية ديسمبر "بمسار جديد"، مما أثار التكهنات حول تغيير الحكومة قبل ستة أشهر من الانتخابات الأوروبية المقررة في 9 يونيو.

وكانت إليزابيث بورن، التي تم تعيينها في مايو 2022، ثاني امرأة تشغل هذا المنصب بعد إديث كريسون، واعتمدت العديد من النصوص الحساسة، بما في ذلك إصلاح نظام التقاعد وتلك المتعلقة بالهجرة، والتي هزت المعسكر الرئاسي الشهر الماضي.

على وجه الخصوص، استخدمت المادة 49-3 من الدستور 23 مرة لاعتماد نصوص الميزانية دون تصويت.

المصدر: RT