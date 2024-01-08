وزير المالية الفرنسي: أصعب الأوقات على الفرنسيين تنتظرهم في الأمام

أكد وزير المالية الفرنسي برونو لومير أن إنعاش النظام المالي في بلاده يتطلب إجراءات تقشفية صارمة، وأن أصعب الأوقات على الفرنسيين تنتظرهم في الأمام.

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وقال لومير في خطاب سنوي موجه إلى الكيانات الاقتصادية تم نشره على منصة "إكس": "أريد أن أذكر أنه علينا توفير 12 مليار يورو على الأقل عام 2025. يجب أن نسمي الأشياء بمسمياتها ومن ناحية أموال الدولة فإن الأصعب لا يزال أمامنا".

وصرح لو مير في وقت سابق بأن بأن وزارة المالية تخطط لتوفير 16 مليار يورو عام 2025 من خلال إلغاء دعم الغاز والكهرباء للسكان والذي كان ساريا في عام 2023.

وقالت وزارة المالية إن الإجراءات التقشفية في هذه الميزانية ضرورية لتقليص الدين الخارجي الهائل للبلاد الذي تجاوز 3 تريليونات يورو، وعجز الموازنة بنسبة 4.4%.

وانتقدت المعارضة الفرنسية ميزانية 2024 التي أقرتها رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن دون تصويت البرلمان.

المصدر: نوفوستي