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الدفاع الروسية: تحييد أكثر من 700 جندي أوكراني خلال يوم

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الدفاع الروسية: تحييد أكثر من 700 جندي أوكراني خلال يوم
Sputnik
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أظهرت البيانات الواردة في التقرير اليومي الذي نشرته وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس، أن الخسائر البشرية للجيش الأوكراني بلغت نحو 710 جنود خلال اليوم الماضي.

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وفي ما يلي أبرز ما جاء في تقرير الدفاع الروسية:

  • صد 4 هجمات مضادة للقوات الأوكرانية على محور كوبيانسك، وخسر العدو هناك نحو 85 جنديا ودبابة ومركبتي مشاة قتاليتين ومدفع Krab ذاتي الحركة بولندي الصنع
  • على محور كراسني ليمان بلغت خسائر العدو نحو 160 عسكريا، وعلى محور دونيتسك 260 عسكريا، وعلى محور جنوب دونيتسك أكثر من 145 عسكريا، وعلى محور زابوروجيه نحو 30 عسكريا، فيما قتل على محور خيرسون نحو 30 جنديا آخرون.
  • إصابة مستودعين للذخيرة تابعين للقوات الأوكرانية، و119 وحدة مدفعية في مواقع إطلاق النار، وقوات ومعدات عسكرية في 126 منطقة
  • إسقاط 29 طائرة بدون طيار أوكرانية في مناطق متفرقة

المصدر: وزارة الدفاع الروسية

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