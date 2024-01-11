"بلومبرغ": التوتر بين زيلينسكي وزالوجني يكبح العمل في وضع الاستراتيجية العسكرية

نقلت وكالة بلومبرغ أمس الأربعاء، عن مصادر لها، أن واشنطن تشعر بالقلق من تفاقم التوتر بين فلاديمير زيلينسكي وقائد الجيش الأوكراني فاليري زالوجني.

ووفقا لهذه المصادر، تقلق الإدارة الأمريكية من أن هذا التوتر، يؤدي إلى إبطاء صياغة استراتيجية أوكرانيا العسكرية.

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وبحسب المصادر، يقوم الجيش الأوكراني الآن بوضع خطط لعام 2024، لكن تعوق هذا العمل الخلافات بين زيلينسكي وزالوجني.

وتريد الولايات المتحدة أن تفهم كيف يمكنها أن تدعم كييف بشكل أفضل. وقالت المصادر إن الحلفاء يأملون أن تقدم واشنطن مساعدات جديدة لأوكرانيا بحلول الشهر المقبل، على الرغم من عدم وجود "مؤشر حتى الآن" على ذلك في الولايات المتحدة.

منذ الخريف، بدأت وسائل الإعلام الأوكرانية ثم الغربية في الإشارة بانتظام إلى وجود تناقضات وخلافات بين زيلينسكي وزالوجني.

في مقال نشرته مجلة الإيكونوميست، اعترف قائد القوات الأوكرانية بأن الصراع حول أوكرانيا قد وصل إلى طريق مسدود.

وقال زالوجني في مقابلة مع نفس المجلة، إن القوات الأوكرانية لن تكون قادرة على تحقيق اختراق في الجبهة. وبالطبع أثارت تصريحات الجنرال الأوكراني، موجة من الامتعاض في كييف.

وأشار موقع "سترانا"، إلى أن تصريحات زالوجني أثارت افتراضات في الدوائر السياسية في أوكرانيا بأن لديه طموحات رئاسية.

المصدر: تاس