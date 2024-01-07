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خبير بريطاني: زالوجني بحالة هستيرية بعد الضربات الروسية

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خبير بريطاني: زالوجني بحالة هستيرية بعد الضربات الروسية
Globallookpress
القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني
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قال الخبير البريطاني ألكسندر ميركوريس إن قائد القوات الأوكرانية فاليري زالوجني أصيب بالهستيريا بعد الضربات الروسية الأخيرة لقواته والبنى العسكرية الأوكرانية والأسلحة الغربية.

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وأضاف ميركوريس عبر قناة The Duran على "يوتيوب": "زالوجني كان في حالة هستيرية وكان يبدو أنه سيصاب بانهيار عصبي. والوضع على الجبهة يقول الكثير".

وأكد أن سبب خطاب زالوجني الغاضب في البرلمان الأوكراني مؤخرا يعود إلى مقتل قياديين من محيطه بالقصف الروسي.

وتابع: "نرى مدى تأثير الهجمات الصاروخية الروسية على معنويات الجيش الأوكراني".

المصدر: نوفوستي

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