نيكي هيلي: يجب على واشنطن دعم كييف لـ"منع" الصراع بين روسيا والناتو

قالت الممثلة الدائمة السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي إن أوكرانيا هي "دولة مؤيدة لأمريكا" و"صديقة جيدة" لواشنطن.

وأضافت هيلي، التي تسعى إلى الترشح عن الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2024: "يجب على الولايات المتحدة، دعم كييف لمنع وقوع النزاع بين روسيا والناتو".

إقرأ المزيد

وتابعت المندوبة الأمريكية السابقة، خلال مناظرة أمس الأربعاء مع حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس في ولاية أيوا استضافتها شبكة سي إن إن: "هذا بلد مؤيد لأمريكا ومحب للحرية".

وشددت على ضرورة العلاقات الودية الوثيقة بين واشنطن وكييف، "لكي نحصل على صديق. يجب أن نكون على ثقة من وجود أصدقاء مناسبين يدعموننا".

وزعمت نيكي هيلي، بأنه يجب على واشنطن دعم أوكرانيا "لمنع" الصراع بين روسيا وحلف شمال الأطلسي.

وكانت هيلي قد أكدت في وقت سابق، أنه لا يتعين على الولايات المتحدة إرسال قواتها العسكرية إلى أوكرانيا، وكييف بدورها لا تريد ذلك.

المصدر: تاس