إعلام أوكراني: انطلاق صفارات الإنذار وسماع دوي انفجارات في خاركوف

أفادت وسائل إعلام أوكرانية مساء أمس الأربعاء، بسماع دوي عدة انفجارات في مدينة خاركوف شمال شرقي أوكرانيا، كما انطلقت صفارات الإنذار وأعلنت حالة التأهب الجوي في المقاطعة.

وكتبت قناة "سوسبيلني" التلفزيونية الأوكرانية على "تلغرام": " مراسلونا يبلغون عن سماع دوي انفجارين في مدينة خاركوف"، كما أعلن حاكم المدينة إيغور تيريخوف عن تعرض المدينة لهجمات صاروخية.

وحسب بيانات الخارطة الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية، انطلقت صفارات الإنذار وأعلنت حالة التأهب الجوي في المقاطعة.

وفجر اليوم الأربعاء، سمع دوي ناجم عن سلسلة انفجارات في مقاطعة خاركوف، كما أنطلقت صفارات الإنذار وأعلنت حالة التأهب الجوي في المقاطعة.

ويوم الاثنين الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الروسية تكبيد الجيش الأوكراني 820 قتيلا وجريحا وإلحاق دمار كبير بالمجمع الصناعي العسكري الأوكراني من خلال ضربات جوية وبحرية، استخدمت فيها صواريخ "كينجال" الأسرع من الصوت.

وبدأت القوات المسلحة الروسية في ضرب البنية التحتية الأوكرانية في 10 أكتوبر 2022، أي بعد يومين من الهجوم الذي تعرض له جسر القرم. وبحسب السلطات الروسية، تقف المخابرات الأوكرانية بالذات وراء هذا الهجوم، ويتم تنفيذ ضربات ضد مرافق الطاقة وصناعة الدفاع والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد.

ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن التنبيه من التعرض لغارات جوية يوميا في شتى المناطق الأوكرانية، وأحيانا في جميعها.

المصدر: RT + وكالات