الجيش الروسي يوجه ضربة جوية وبحرية واسعة للمصانع الحربية الأوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية تكبيد الجيش الأوكراني 820 قتيلا وجريحا وإلحاق دمار كبير بالمجمع الصناعي العسكري الأوكراني بضربات جوية وبحرية، استخدمت فيها صواريخ "كينجال" فرط الصوتية.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:

وجهت صباح اليوم ضربة بحرية وجوية بصواريخ بعيدة المدى عالية الدقة بينها "كينجال" فرط الصوتية طالت المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا وألحقت به أضرارا فادحة.

على محور كوبيانسك في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا صدت قواتنا 9 هجمات وبلغت خسائر العدو 110 عسكريين وتم تدمير مدافع وعتاد له.

على محور كراسني ليمانسك في جمهورية دونيتسك بلغت خسائر العدو 230 فردا بين قتيل وجريح.

على محور دونيتسك بلغت خسائر العدو 250 عسكريا بين قتيل وجريح وتم تدمير أسلحة ومدافع له.

على محور جنوب دونيتسك صدت قواتنا 3 هجمات معادية وبلغت خسائر العدو 130 عسكريا بين قتيل وجريح وتدمير معدات وأسلحة ومدافع غربية له.

على محور زابوروجيه تم القضاء على 40 عسكريا أوكرانيا.

على محور خيرسون بلغت خسائر العدو 60 عسكريا بين قتيل وجريح وتم تدمير آليات ومركزا لإطلاق المسيرات ومستودع ذخيرة.

تم اعتراض 5 صواريخ HIMARS أمريكية.

إسقاط 14 مسيرة في لوغانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوروجيه.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية