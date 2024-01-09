إعلام أوكراني: سماع دوي سلسلة انفجارات في مقاطعة خاركوف

أفادت وسائل إعلام أوكرانية فجر اليوم الأربعاء، بسماع دوي ناجم عن سلسلة انفجارات في مقاطعة خاركوف شمال شرقي أوكرانيا، كما أنطلقت صفارات الإنذار وأعلنت حالة التأهب الجوي في المقاطعة.

وذكرت صحيفة "أوبشيستفينوي" الأوكرانية على "تلغرام" نقلا عن مراسلها قوله:" سماع دوي انفجارات في خاركوف". ونقلت عن حاكم المدينة إيغور تيريخوف أن "سلسلة من الانفجارات وقعت في مقاطعة خاركوف".

وحسب بيانات الخارطة الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية، انطلقت صفارات الإنذار وإعلان حالة التأهب الجوي في المقاطعة.

ويوم الاثنين الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الروسية تكبيد الجيش الأوكراني 820 قتيلا وجريحا وإلحاق دمار كبير بالمجمع الصناعي العسكري الأوكراني من خلال ضربات جوية وبحرية، استخدمت فيها صواريخ "كينجال" فرط الصوتية.

وبدأت القوات المسلحة الروسية في ضرب البنية التحتية الأوكرانية في 10 أكتوبر 2022، أي بعد يومين من الهجوم الذي تعرض له جسر القرم. وبحسب السلطات الروسية، تقف المخابرات الأوكرانية بالذات وراء هذا الهجوم، ويتم تنفيذ ضربات ضد مرافق الطاقة وصناعة الدفاع والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد.

ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن التنبيه من التعرض لغارات جوية يوميا في شتى المناطق الأوكرانية، وأحيانًا في جميعها.

المصدر: RT