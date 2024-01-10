صرح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا بأن تصديق نظام كييف للوعود الغربية الكاذبة أسهم في تحويل أوكرانيا إلى دولة فاشلة.

قال نيبينزيا خلال اجتماع عقده مجلس الأمن لبحث الوضع في أوكرانيا: إن "نظام كييف الذي صدق الأوهام الخاوية التي عبر عنها اصدقاؤه الغربيون بسخاء، قاد أوكرانيا نحو الانهيار الاقتصادي والسياسي، وحولها إلى دولة فاشلة، يتسم نظامها السياسي بالاستبداد والشمولية".

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وأضاف الدبلوماسي الروسي: "سوف يتعين على الشعب الأوكراني أن يواصل المعاناة بسبب قيادة البلاد الفاسدة، المستعدة للتضحية بمصالح البلد الوطنية وبحياة مواطنيه من أجل تنفيذ تعليمات الرعاة الغربيين. نظرا لأن استمرار الدعم الغربي هو السبيل الوحيد لبقاء الطغمة الحاكمة في السلطة.

المصدر: تاس