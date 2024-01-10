ذكرت شبكة ABC الإخبارية نقلا عن كبير الأطباء في أحد مستشفيات دنيبر، ارتفاع عدد جنود القوات الأوكرانية المصابين بجروح خطيرة بنسبة 30% خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وقالت الشبكة: "أخبرنا الدكتور سيرغي ريجينكو إن مستشفى ميتشنيكوف في دنيبر، على بعد ساعات قليلة بالسيارة من موقع الأعمال القتالية، يستقبل من 40 إلى 100 مصاب بجروح خطيرة يوميا، ويقوم فريقه بإجراء ما بين 50 إلى 100 عملية جراحية يوميا".

وفي سياق متصل، أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو يوم أمس الثلاثاء، أن خسائر القوات الأوكرانية خلال العام الماضي تجاوزت 215 ألف عسكري.

وأضاف أن نظام كييف يواصل بتوجيهات من الغرب دفع جنوده إلى الموت، فيما لن يغير ذلك شيئا على الأرض ولن يفضي إلا لإطالة أمد النزاع.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن هيئة الأركان العامة للقوات الأوكرانية اتصلت به لطلب تعبئة نصف مليون شخص إضافي.

وفي نهاية ديسمبر الماضي، قدمت سلطات كييف مشروع قانون التعبئة إلى البرلمان، ويعني على وجه الخصوص إلغاء الخدمة الإلزامية وتأجيلها للأشخاص ذوي الإعاقة من المجموعة الثالثة، بالإضافة إلى ذلك، تقترح الوثيقة إدراج المواطنين في سجل المخالفين إذا لم يحضروا إلى مكتب التسجيل والتجنيد العسكري.

المصدر: RT