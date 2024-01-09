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بريطانيا: مستعدون لمواصلة تقديم الدعم لأوكرانيا لسنوات

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بريطانيا: مستعدون لمواصلة تقديم الدعم لأوكرانيا لسنوات
Legion-Media Cecilia Fabiano /LaPresse/Sipa USA
وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون
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أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون أن المملكة المتحدة وحلفاءها مستعدون لمواصلة تقديم الدعم لأوكرانيا لسنوات طويلة.

وقال كاميرون أمام البرلمان البريطاني، يوم الثلاثاء: "نريد مع حلفائنا أن نظهر لبوتين أن سياسة الانتظار التي يتبعها، لن تثمر. ونحن مستعدون لدعم أوكرانيا في غضون الأعوام 2024 و2025 و2026، ومستعدون لتقديم الدعم لأن الحديث يدور حول التحدي الأكثر أهمية بالنسبة لجيلنا".

وشدد الوزير على ضرورة زيادة صناعة الأسلحة لأوكرانيا، مضيفا: "لا أريد الكشف عن التفاصيل بشأن كمية الذخائر وغيرها، لكن الناتج المحلي الإجمالي لدول تحالفنا يزيد عن الناتج الروسي 25 مرة، وبالتالي لا يجوز أن يكون مستحيلا بالنسبة لنا أن نزيد الإنتاج الصناعي بشكل ملموس".

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وأكد أن بريطانيا ستعلن قريبا عن حجم مساعداتها لأوكرانيا لعام 2024.

وكان كاميرون قد تحدث في وقت سابق أن بريطانيا تعول على الحفاظ على حجم المساعدة التي تقدمها لأوكرنيا على المستوى ذاته على الأقل.

وقد قدمت بريطانيا لأوكرانيا مساعدات عسكرية بقيمة نحو 2.9 مليار دولار في عام 2022، وتعهدت بتقديم نفس الحجم تقريبا في عام 2023. أما الخطط لعام 2024، فلم يتم الكشف عنها بعد.

المصدر: تاس

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