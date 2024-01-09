إيران.. انفجار بمصنع منتجات تجميل في طهران (صور)

أفادت وكالة "تسنيم" اليوم الثلاثاء، بوقع انفجار في مصنع لإنتاج مستحضرات التجميل في منطقة فرديس بالعاصمة طهران.

وفي هذا الصدد، قال الرئيس التنفيذي لإدارة الإطفاء في فرديس: "أصيب 25 شخصا في انفجار ورشة إنتاج مستحضرات التجميل، وتم نقلهم على وجه السرعة إلى المستشفيات".

وبحسب التقديرات الأولية فإن سبب الحريق هو تسرب الغاز في خط الإنتاج عند تعبئة بخاخات التجميل، ما أدى إلى نشوب الحريق.

في حين أدى هذا الانفجار إلى أضرار جسيمة في المصنع، وفق ما ذكرت "تسنيم".

تسنيم

يذكر أنه في الأسبوع الماضي، شهدت محافظة كرمان الإيرانية تفجيرين انتحاريين أسفرا عن 91 قتيلا، حيث وقع الهجوم في كرمان، على بعد حوالي 820 كيلومترا جنوب شرق العاصمة طهران. واستهدف مراسم إحياء ذكرى الجنرال قاسم سليماني، الذي قتل في عام 2020 بغارة أمريكية بطائرة مسيرة.

وقالت وزارة الاستخبارات الإيرانية أن أحد الانتحاريين كان مواطنا طاجيكيا، في حين تبنى تنظيم "داعش" الهجوم الإرهابي.

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هذا وتوعد المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي منفذي التفجيرين بإنزال أشد العقاب، فيما دانت عدة دول عربية الهجوم.

المصدر: "تسنيم" + RT