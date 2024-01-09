مقر حملة بوتين الانتخابية يتلقى دفعة جديدة من تواقيع مؤيدي ترشحه لولاية جديدة

أعلن مقر حملة فلاديمير بوتين الانتخابية تلقيه مئات الآلاف من تواقيع المواطنين المؤيدين لترشحه لولاية رئاسية جديدة من 19 مقاطعة وجمهورية وإقليما في روسيا.

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ووصلت التوقيعات من جمهوريات كاريليا وكومي وتيفا وخاكاسيا، ومقاطعات أرخانغيلسك وفولوغدا وكالينينغراد ومورمانسك ونوفغورود وبسكوف وإيركوتسك وكيميروفو ونوفوسيبيرسك وأومسك وتومسك، وأقليمي ألتاي وكراسنويارسك، ودائرة نينيتسك ذاتية الحكم.

وسبق وتلقى مقر الحملة توقيعات التأييد من 58 مقاطعة، حيث من المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية في روسيا أيام 15 و16 و17 مارس القادم.

يذكر أن التشريعات الانتخابية الروسية تنص على جمع المرشح تواقيع 300 ألف مواطن تؤهله لخوض الانتخابات، فيما جمعت حملة بوتين حتى الآن أكثر من مليون توقيع.

المصدر: نوفوستي