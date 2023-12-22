انطلاق عملية جمع التوقيعات لترشيح فلاديمير بوتين للانتخابات الرئاسية الروسية 2024

أعلنت حملة ترشيح فلاديمير بوتين للانتخابات الرئاسية الروسية، أن جمع التواقيع اللازمة لترشيح الرئيس الحالي للبلاد لولاية جديدة سيبدأ اليوم السبت 23 ديسمبر.

وسيبدأ متطوعون في الحملة الانتخابية للرئيس بوتين، إلى جانب فروع "الجبهة الشعبية لعموم روسيا" و"حزب روسيا الموحدة"، اليوم السبت، جمع التوقيعات لدعم ترشيح الزعيم الروسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وكانت الرئيسة المشاركة لحملة ترشيح فلاديمير بوتين للانتخابات الرئاسية ماريانا ليسنكو قد أعلنت أن جمع تواقيع المؤيدين لترشح بوتين سيبدأ اعتبارا من 23 من الشهر الجاري وسينتهي نهاية يناير المقبل.

وقد تم في المقر الانتخابي لبوتين في موسكو، والذي افتتح في مبنى "غوستيني دفور Gostiny Dvor"، تدريب المتطوعين الذين سيجمعون التوقيعات في مناطقهم، كما تم تقديم المشورة لهم من قبل محامي المقر الرئيسي، وإخبارهم بالانتهاكات المحتملة التي قد تنشأ في أثناء جمع التواقيع وكيفية تجنبها. كما سيتم جمع التواقيع لدعم بوتين في فروع "الجبهة الشعبية لعموم روسيا" في جميع أنحاء البلاد، وستنظم الحركة الرئاسية تجمعا في جميع كيانات روسيا الـ 89، حيث سيعمل المقر الرئيسي حتى في عطل نهاية الأسبوع.

وقال رئيس اللجنة التنفيذية لـ "الجبهة الشعبية لعموم روسيا"، ميخائيل كوزنتسوف: "من أجل راحة المواطنين الذين يرغبون في منح توقيعهم لصالح بوتين، سوف ننشر على شبكات التواصل الاجتماعي جدولا زمنيا لقبول التواقيع، وتفاصيل الاتصال بالمقر الرئيسي، بحيث لا يكون هناك أي طوابير، وسيشارك في هذا التجمع أكثر من 1000 متطوع من الحزب".

وفي حديثه عن خطط البدء في جمع التواقيع، توقع كوزنتسوف أن يتم جمع العدد المطلوب من أوراق التوقيع لبوتين في غضون أسبوع.

كما أعرب حزب "روسيا الموحدة" عن استعداده لجمع التواقيع لدعم بوتين، وبحسب رئيس اللجنة التنفيذية المركزية للحزب، ألكسندر سيدياكين، سيتم استخدام البنية التحتية الكاملة للحزب في جميع المناطق، كما سيتم تدريب جامعي التواقيع.

بالإضافة إلى ذلك، قال زعيم حزب "روسيا العادلة" سيرغي ميرونوف إن حزبه سيشارك في جمع التواقيع لدعم بوتين، ووفقا له، يخطط الحزب لاختيار العديد من الأماكن في روسيا، حيث سيقوم بجمع التواقيع للمرشح.

هذا وكان أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم الجمعة الماضي، نيته الترشح لفترة رئاسية جديدة خلال الانتخابات القادمة في 2024، وأكدت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي، فالنتينا ماتفيينكو، أن إعلان بوتين عن ترشحه للانتخابات الرئاسية، جاء انطلاقا من مصلحة البلاد، ومواطنيها.

هذا وحدد مجلس الاتحاد الروسي يوم الخميس الماضي موعد إجراء الانتخابات الرئاسية في روسيا الاتحادية، وأقرت لجنة الانتخابات المركزية الروسية، اليوم الجمعة، إجراء الانتخابات الرئاسية في روسيا على مدى ثلاثة أيام ابتداء من 15 وحتى 17 مارس 2024.

وأعلنت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية الروسية، إيلا بامفيلوفا، يوم الأربعاء، أن اللجنة استلمت 16 طلبا من مرشحين للانتخابات الرئاسية.

وأظهر استطلاع رأي أجراه المركز الروسي لاستطلاع الرأي العام، يوم الجمعة، أن 79.7% من الروس يثقون بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بينما يؤيد أداءه 77.1 بالمئة.

المصدر: RT