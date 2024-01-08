أعلن وزير الدفاع الأوكراني رستم عميروف، أن وزارة الدفاع لأول مرة قامت بشراء عدد كبير من البدلات العسكرية النسائية.

وكشف عميروف أنه "لأول مرة، اشترت وزارة الدفاع 50 ألف بدلة من الزي الرسمي للنساء.

واعترف أنه خلال الأشهر الأربعة الماضية، اكتشفت وزارة الدفاع "انتهاكات ارتكبت سابقا تصل قيمتها إلى أكثر من 263 مليون دولار".

ومنذ فبراير 2023، أُعلنت سلطات كييف التعبئة العامة وتم تمديدها أكثر من مرة في أوكرانيا، فيما تبذل سلطات البلاد كل ما في وسعها لمنع الرجال في سن الخدمة العسكرية من التهرب من الخدمة، ومنعهم على وجه الخصوص من السفر إلى الخارج.

واشتكى عدد من الأوكرانيين مؤخرا من الأساليب التي باتت سلطات كييف تتبعها للتجنيد وإرسال الرجال للقتال، حيث تقوم بمداهمات ليلية بحثا عن المطلوبين للتجنيد.

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن شهود عيان في إحدى قرى منطقة كييف، أن زيارات موظفي مكتب التسجيل والتجنيد العسكري إلى هذه المنطقة باتت أكثر تواترا في الأيام الأخيرة.

تجدر الإشارة إلى أن قوات كييف بات تشكو نقصا في العدد والعتاد بعد تكبدها خسائر فادحة خاصة على مدى الأشهر الأخيرة.

وفي هذا السياق رجح الضابط المتقاعد في الجيش الأمريكي دانيل ديفيس وصول عدد قتلى القوات الأوكرانية إلى حوالي 500 ألف شخص بعد الهجوم المضاد الفاشل والخسائر الفادحة التي تكبدتها قوات كييف.

المصدر: تاس